Las exigencias de Victoria Beckham al chef Dani García: "No quiso probar el menú..."

“Que mujer tan aburrida, se nota que está haciendo un personaje” afirma Patricia Pardo tras escuchar la información. Miguel Ángel Román cuenta curiosidades sobre la esposa de Beckham: “Lleva 25 años comiendo lo mismo, verdura y pescado a la plancha, una vez en su vida le cogió una patata a su marido en un restaurante”. Pepe del Real se dirige directamente a la cantante: “Que vida más triste de esta señora, cómase usted un poquito de carne”. Asimismo, Patricia Pardo se muestra tajante: “Si en toda tu vida te has comido una mísera patata frita no es mala educación, es tristeza”. Para finalizar, Paloma Barrientos termina la discusión sacando el tema de la educación: “No puedes ir a una boda o a una casa y exigir que te hagan tu comida especial, es una maleducada”.