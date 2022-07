Lequio, de Anabel Pantoja: "No puedes hacerte la dolida por un topless por tu madre y luego bañarte desnuda"

Alessandro Lequio no se puede morder la lengua en 'El programa del verano' al ver la escena en la que Anabel Pantoja se baña desnuda junto a Yulen Pereira. El italiano destaca la promesa que la sobrina de la cantante realizó a su madre y manda un zasca desde plató.

El italiano no entiende la actitud de Anabel Pantoja y la critica desde plató: "Lo que no puedes hacer es hacerte la dolida por dañar a tu madre por un topless y a los cuatro días bañarte desnuda". Joaquín Prat debate a su compañero: "Lo que le dolía no era el topless, era lo de debajo de la manta. Pero Anabel dijo topless, aunque es lo otro lo que le preocupaba a ella...".