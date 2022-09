Adriana Dorronsoro inicia la sección comentando lo ocurrido: "Tenemos las imágenes de esta misma mañana d e Gerard Piqué llevando a su hijo Milan al colegio" . Además, la reportera apunta: " Son imágenes muy reveladoras porque deja claro que Shakira no va a llevarse a sus hijos a Miami" .

Joaquín Prat, tras ver las polémicas imágenes, no puede morderse la lengua: "Pero si no ha dicho nada, ¿eso es que se pone tenso?". La colaboradora le explica que al jugador "igual no le está gustando ese seguimiento" y el presentador sentencia: "Normal, vas a llevar a tus hijos al colegio... entiendo que las preguntas se las hacen cuando deja a los niños, ¿no? Es un detalle".