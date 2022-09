Tamara Falcó, sobre Esther Doña: "Es la viuda de mi padre y me da pena lo que ha salido"

Tamara Falcó afirma que “está muy triste porque se termina el verano” y después de eso habla sobre su posible compromiso: “Hay que hablar con Iñigo, todavía no me lo ha pedido”. Tras esto, Leticia Requejo le pregunta por un embarazo y Falcó responde entre risas: “Esto es un poco insultante, eso ya no sé cómo tomármelo”.