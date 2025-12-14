El rabino se mostraba muy activo en sus redes sociales, donde anunció la celebración de Janucá que ha acabado en tragedia

Sídney11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney. La Policía ha descrito el suceso como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración de judía.

Bondi Beach, la playa, era el escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

El rabino Eli Schanlger, entre las víctimas

Entre los 11 fallecidos se encuentra el rabino Eli Schlanger, según confirma el medio The Jerusalem Post. El hombre, de 40 años, era el representante de Jabad en Sídney.

Según recoge el citado medio, el rabino habría sido padre hace tan solo seis semanas: "Su mujer dio a luz hace seis semanas". Además, tenía otro hijo, hablaba cuatro idiomas y formaba parte de la organización Friends of Refugees of Eastern Europe (Amigos de los Refugiados de Europa del Este).

El rabino se mostraba muy activo en sus redes sociales, donde compartía fotos y vídeos de manera habitual, y donde anunció la celebración de Janucá que ha acabado en tragedia.

Comunidades Judías en España condenan la "masacre antisemita" en Australia

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado "la masacre antisemita" ocurrida en una playa de Australia, con más de una decena de fallecidos, donde un millar de personas celebraban la festividad judía de Janucá.

En un comunicado, la comunidad judía expresa su enérgica condena "al atroz atentado antisemita" y la más profunda solidaridad con las familias de las víctimas, con la comunidad judía de Australia y con toda la población australiana.

"Australia ha sido uno de los países que ha sufrido los más violentos ataques antisemitas en los últimos dos años en un contexto especialmente preocupante, en el que determinadas posturas oficiales han generado un entorno de mayor hostilidad hacia los judíos", indica.

La comunidad judía española reclama a las autoridades que "asuman sin ambigüedades la máxima responsabilidad y actúen con determinación" para impedir que masacres como la mencionada o la perpetrada en Manchester (Reino Unido) con el ataque a una sinagoga durante Yom Kipur el pasado octubre vuelvan a repetirse en ningún otro lugar.