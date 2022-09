La mujer del maestro no se muerde la lengua al hablar de la posible conversación familiar que hubo en la cocina de la casa de Ortega : "Yo no quiero creerme que eso haya ocurrido, pero si eso ha ocurrido corto cabezas" . Ana María fue clara y avisó a quién hubiese tocado a su hijo para "quitarle un cabello o meterle un palito por la boca".

Joaquín Prat siguió el vídeo con especial interés y al terminar el resumen no pudo esconder su sorpresa: "No es muy tranquilizador y no es echarle un capote precisamente a su marido decir 'no creo que esa reunión haya existido, pero si ha existido rodarán cabezas". El presentador, todavía impactado por la actitud de Ana María, añade: "Ostras, es como decir 'no doy un duro en que esa reunión no se produjo".