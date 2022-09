Las confesiones que Tamara Falcó realizó sobre el amor en 2007: "Hasta las peores características te acaban gustando"

Sin saber lo que pasaría años más tarde, Tamara Falcó hablaba abiertamente a Ana Rosa sobre su futuro y el amor: "Me gustaría estar casada y tener hijos, un poco la vida esa ideal que todo el mundo quiere". Tal era su deseo de casarse que la entrevistada confesó dónde se realizaría la ceremonia: "Me gustaría casarme en la finca de mi padre, allí también me bauticé".