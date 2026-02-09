Alejandra Rubio ha respondido en el plató de 'Vamos a ver' a los rumores sobre su segundo embarazo

Los últimos pasos públicos de Alejandra Rubio tras salir a la luz la noticia de su posible embarazo

Tras dispararse los rumores sobre un posible segundo embarazo de Alejandra Rubio, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha reaparecido en el programa para contarnos si Carlo Costanzia y ella están esperando otro hijo en común.

Los rumores comenzaba tras la publicación de una fotografía en sus redes sociales de un ramo de flores que Carlo le había regalado y la enhorabuena de Bibiana Fernández en el plató por su hijo, algo que dejó descolocada a la hija de Terelu Campos.

Alejandra Rubio: "Te ves envuelto en una situación en la que no sabes qué hacer"

"Lo único que quiero aclarar es que me sorprendió mucho esta noticia. Lo primero que hicimos fue mandar una nota al medio que lo publicó y tardaron casi un día en quitarlo. Está prohibido publicar algo sobre un tema médico y por eso me quedé en shock", ha comenzado Alejandra Rubio.

Aunque Alejandra ha llegado con una sonrisa, ha admitido que no lo ha pasado bien: "Ha sido una semana intensa para todos y simplemente una bola que se hizo grande".

Alejandra Rubio ha vuelto a pedir respeto para esta parte de su vida privada: "Te ves envuelto en una situación en la que no sabes qué hacer. El día que tenga que dar una noticia así la daré donde yo considere y como yo considere. Yo no he confirmado absolutamente nada. Si se está intentando que se diga algo que no voy a decir, no lo voy a hacer".