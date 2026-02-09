Lorena Romera 09 FEB 2026 - 12:18h.

El exfutbolista ha compartido una foto con sus dos hijos mientras Tamara Gorro estaba en Dubái con Cayetano Rivera

Tamara Gorro y Cayetano Rivera no están igual de ilusionados: "Su entorno no le ve futuro"

Tamara Gorro y Cayetano Rivera llevan días acaparando titulares y minutos de televisión. Se habla de que serían la pareja sorpresa de la temporada tras haber sido fotografiados en el aeropuerto viajando a Dubái con unos amigos íntimos. Al salir a la luz la noticia, todas las miradas han ido a parar a Ezequiel Garay, cuya postura ha quedado clara con su última publicación en redes sociales.

El futbolista, que ha jugado en equipos como el Real Madrid o el Valencia, ha compartido a través de su perfil de Instagram una imagen que muchos han entendido como una clara reacción tras conocerse que su exmujer -con la que rompió en diciembre de 2022 tras varios intentos de sacarlo a reflote- habría iniciado este romance con el torero.

Según apuntaban en 'Fiesta', la empresaria estaría "ilusionada" y "dejándose llevar" después de "mucho tiempo volcada en la familia y en su trabajo". Además, aseguraban que "llevan tres meses juntos" y que la información sale a la luz después de que "les pillen en el aeropuerto porque se han ido de viaje juntos a Dubái con amigos íntimos".

Tras conocerse estos datos, la reacción inmediata del exfutbolista argentino, de 39 años, ha sido compartir en redes una foto junto a sus dos hijos, en común con la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Desde 'Europa Press' aseguran que se trata de una imagen tomada este mismo fin de semana, mientras Tamara Gorro y Cayetano Rivera se encontraban en Dubái.

"Hasta que el sol salió", escribe Ezequiel Garay junto a esta instantánea, en la que aparece con los ojos cerrados, recostado en Sheila y Antonio, de 9 y 7 años. Lo que podría indicar que el deportista ha disfrutado de unos días de lo más amenos con los pequeños, mientras su madre se encontraba en los Emiratos Árabes junto al torero.