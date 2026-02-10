Así ha sido la entrevista de Elisa Mouliáa en 'Vamos a ver'

Joaquín Prat estalló este martes en 'El Tiempo Justo' tras la emisión de una entrevista de Elisa Mouliáa en 'Vamos a ver', en la que la actriz confirmó que continuará con su denuncia contra Íñigo Errejón, después de haber anunciado días antes su retirada del proceso judicial hace tan solo unos días.

Durante el programa de Patricia Pardo, se recogieron las declaraciones de Mouliáa, quien explicó que decidió seguir adelante tras conocer el escrito de la Fiscalía solicitando la absolución del expolítico: “Me ha parecido deleznable que la Fiscalía, después de que yo me haya retirado, escriba un escrito de absolución. Ahora sí que voy a ir a muerte”, afirmó la presunta víctima.

La actriz justificó sus cambios de postura por su estado de salud y aseguró sentirse cansada de lo que considera ataques y bulos en su contra. Además, mostró su intención de “plantar cara” tanto a Errejón como a la Fiscalía, reiterando el contenido de su denuncia por presunto acoso.

Joaquín Prat: “¿Es un circo, un show?”

Tras el vídeo, Joaquín Prat se mostró visiblemente molesto y lanzó un duro alegato contra lo que considera un uso frívolo del sistema judicial: “El sistema judicial de este país es lo bastante serio como para que nadie se lo tome a pitorreo. No entiendo a qué estamos jugando. ¿Al show? ¿Al circo? ¿A convertir algo tan importante como el Código Penal en un juguete?”, afirmó.

El presentador también recordó el “vía crucis” que, en su opinión, sufren muchas mujeres que denuncian agresiones sexuales, pero insistió en que los cambios de versión y la exposición mediática del caso pueden dañar la credibilidad de las instituciones.

La entrevista de Elisa Mouliáa

El caso se remonta a octubre de 2024, cuando Íñigo Errejón dimitió tras denuncias anónimas en redes sociales. Posteriormente, Mouliáa aseguró haber sido víctima en 2021 y formalizó una denuncia en comisaría. En noviembre de 2025, el juez decidió procesar al expolítico, aunque el procedimiento dio un giro cuando la actriz manifestó su intención de retirarse del proceso.

La entrevista también estuvo marcada por acusaciones cruzadas, referencias a presuntas presiones y un tenso momento emocional al hablar de una amiga, a la que llegó a aludir en términos muy polémicos.