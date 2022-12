El primero en reaccionar a las palabras de Alba Carrillo sobre Jorge Pérez es Joaquín Prat. El presentador no da crédito en directo al escuchar cómo la modelo habla y se ríe en el 'Deluxe' cuando es preguntada por el tamaño del pene del marido de Alicia. "No entiendo cómo se puede especular con eso...".

El colaborador es muy crítico con las últimas actuaciones de su compañera: "Alba se ha pasado de rosca contando detalles, había cosas que si se las hubiera ahorrado, hubiese quedado muchísimo mejor". Por otro lado, Pepe del Real comenta sobre Carrillo: "La defendía hasta ahora... creo que es bastante lista, bastante graciosa y tiene recursos para no caer en dar detalles que no tienen sentido" . Muestra su decepción, explicando que son innecesarios los comentarios sobre tamaños o detalles como que se había liado con otros casados.

El sábado, Alba se va enfadada de la fiesta porque Jorge estaba ligando con otras chicas en la fiesta, siendo que ellos dos ya tenían mensajes previos. Sin embargo, Pepe del Real, que estuvo allí, dice que "con Cristina Porta no hubo roneo, yo estuve con Jorge y con Cristina, eran dos compañeros que coinciden en una fiesta y yo no vi el roneo del que se está hablando". También aparece en juego Bea Jarrín: "Bea es una chica simpática que en un momento dado se acercó a él y puedes interpretarlo como roneo o no".