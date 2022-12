El comentario de Ana Terradillos al saber que Ana Rosa no verá su programa: "No podía aguantarme..."

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' entrevista a Ion Aramendi y Christian Gálvez en el día del estreno de sus nuevos programas en Telecinco: 'Reacciona en cadena' y '25 palabras', respectivamente. La periodista no puede esconder su alegría al conocer los detalles de los concursos, promete que los va a ver a partir de las 19:00 horas y, tras esta confesión, se ha topado con la recriminación de Ana Terradillos...

Ana Rosa confiesa estar "encantada" con la aparición de dos nuevos concursos en Telecinco. La presentadora no esconde su interés por este tipo de formato y hace una promesa a sus compañeros Ion Aramendi y Christian Gálvez: "Esta tarde me tenéis en el sofá viendo vuestros programas" . Luego, antes de despedirlos, la presentadora le dice a sus compañeros : "Os deseo mucho éxito, que disfrutéis y que al día siguiente tengamos alegrías".

El problema para Ana Rosa llegó unos segundos después, cuando apareció en pantalla Ana Terradillos y su primer comentario fue un tirón de orejas a nuestra presentadora: "A ver cómo te repartes tú para ver todo...". La presentadora del programa de tarde 'Cuatro al día' reclama a su compañera que no vaya a ver su directo: "No lo iba a decir, pero no podía aguantarme, tienes que repartirte entre todos...".