La reacción de los colaboradores de AR al verse con 20 años más: "Qué horror, no me gusta nada"

Alessandro Lecquio es el primero en pasar por el filtro: "Yo soy de los que piensa que medicina preventiva a tope , lo de la predisposición puede provocar más angustia". Ana Rosa reacciona y dice: "Uy Lequio, qué feo. De todas formas, sigues siendo elegante". El turno de Bibiana Fernández : "Me operaré mucho más", los colaboradores le halagan diciendo que está perfecta y ella responde: "A eso le pego yo dos estirones".

Bea Cortázar reacciona al verse: "Qué horror, no me gusta nada". Marisa tampoco está contenta con su cambio, a pesar de que los hombres se quejan porque dicen que las chicas están iguales y una colaboradora responde: "El ácido hialurónico hace mucho". Joaquín Prat también opina sobre la foto de Marisa que casi no aprecia el cambio: "Le habéis metido un 'filtraco' al ahora que es imposible envejeces las imágenes".