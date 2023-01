Hugo Arévalo reaparece y toma una decisión sobre Tamara Falcó: "No quiere saber nada de los dos"

Por otro lado, Tamara Falcó confesó qué es lo que le dijo su madre al saber que volvía con su ex: "Me dijo 'la gente no cambia', pero yo pensé 'yo he cambiado', yo sí creo que la gente cambia... tengo dos opciones: ver lo que pasa o quedarme con la duda". La reportera pregunta de nuevo a Íñigo: "Ahora sólo queda reconquistar a Isabel Preysler, ¿cómo llevas el asunto?". Onieva, con una ligera sonrisa, declara: "Todo bien, gracias".