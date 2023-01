La tensión entre Ana María Aldón y Ortega Cano cuando recogen a su hijo: "Ni se dirigen la palabra, se está poniendo muy complicado"

"En cuanto a Ortega y Ana María Aldón, cómo iba a estar ella allí si además están teniendo problemas en la firma del divorcio", suelta el bombazo la periodista en plató. Tras esto, García-Pelayo continúa: "Todavia no está oficalmente firmado todo... si ya era absurdo que fuera porque no tiene sentido, pero es que encima las relaciones no son precisamente fáciles".