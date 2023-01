Tamara Falcó ya no quiere saber nada de los que fueron sus amigos: "Algunos se han quedado con Hugo y no van a ir a la boda"

'El Programa de Ana Rosa' cuenta algunos detalles de la futura boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva el próximo 17 de junio. "La boda no será muy grande, la celebración será en el palacio de El Rincón y la fiesta comenzará por la tarde", ha asegurado la hija de Isabel Preysler sobre su próximo enlace.

Tras confirmar la noticia en su revista de cabecera, Tamara Falcó ha contado más detalles sobre su boda: "La verdad es que me caso con el hombre al que quiero y estoy muy contenta". También, explica el motivo por el que no luce el nuevo anillo con el que su futuro marido le pidió matrimonio por segunda vez durante su viaje al Polo Norte: "Había cambiado las piedras y el anillo pesaba más, necesitaba que me lo ajustaran un poco. Íñigo dice que es como él, una versión mejorada".