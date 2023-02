La madre de Fortu, estrella en redes sociales, deja sin palabras a Ana Rosa: "Tú que vas a hablar, macho... ¡y las tortillas que hago yo!"

Cuentan cuál ha sido la evolución de este contenido: "Luego nos fuimos a Instagram y poco a poco vamos teniendo más seguidores gracias a la estrella, que es una campeona". Ana Rosa se refiere a la madre de Fortu: "A mi me encantas, le dices unos tacos a tu hijo..." y ella le responde: "Y me quedo corta".

La Mari habla de su relación con su hijo: "Aquí hago yo de encargada y cojo el pico y la pala". Además, cuenta que contenido le gusta subir porque la presentadora le dice "que está todo el día comiendo": "Es que me gusta mucho comer, la comida está muy rica y como tengo buena boca... pues me gusta comer y me gusta beber también, cervecita, un poquito de vino..."