'El programa de Ana Rosa' acude hasta Bilbao para entrevistar a Sofía Arribas y Saoia Goitia, de 'Sophie et voilà' . Ambas son las diseñadoras que están trabajando en el vestido que Tamara Falcó va a llevar en su boda con Íñigo Onieva y nos confiesan algunos de los secretos mejor guardados.

Sofía Arribas, sobre la primera impresión al ver el vestido, comenta: "No todo el mundo lo va a enterder, nosotras estamos super orgullosas , al igual que no todo el mundo entiende a Tamara, pues su vestido es un reflejo de ella y es lo mejor que podíamos hacer con ella". Luego, al preguntarle por más pistas, Saoia añade: "Pistas las que han dado ellos, ella está encantada, nosotras también, la prueba fue fenomenal , ha habido un 'feeling' genial desde el principio... y nada más, hasta ahí podemos contar respecto a lo que es el traje".

Ante la pregunta de la reportera sobre si el traje de Tamara lleva pantalón, las diseñadoras son claras: "No descartamos nada". Luego, con multitud de vestidos de novia colgado a sus españdas, Sofía y Saoia son claras: "A ver, va a ser 'Sophie et voilà', pues tendrá mucho de esto -señalando a los trajes-, pero no va a ser esto".