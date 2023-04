Los presentadores de 'El programa de Ana Rosa' han protagonizado un divertido momento con la llegada del avión en el que iba el rey emérito a España. Joaquín Prat, antes de que empezara 'Ya es mediodía', ha bromeado con dar la noticia de Juan Carlos I y Ana Rosa no ha dudado en contestarle en pleno directo.

Joaquín Prat, con una sonrisa, dice a Ana Rosa mirándola a los ojos: "Amiga, hermana mayor, mentora, la llegada del emérito la van a tener que ver en 'Ya es mediodía". La presentadora no puede contener la risa al escuchar el comentario de su compañero. El periodista continúa: "Este hombre va a seis mil y pico pies de altura, bajando la velocidad continuamente, pero no creo que llegue en los próximos minutos (bromea con el final del programa)".