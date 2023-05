Probamos la nueva tendencia del entrecejo tupido de Cannes entre los colaboradores 'El Programa de Ana Rosa'

Joaquín Prat comenta sobre el unicejo de la modelo, dando paso a Adriana Dorronsoro para explicar esta nueva tendencia: "¡Qué maravilla, qué envidia de cejas, yo que no tengo pelo en las cejas!". La reportera responde: "Envidia no sé. A mí no me parece tendencia aunque se ha hecho viral". Y añade: "He probado con cada uno de los colaboradores con un filtro que he encontrado a ver cómo les quedaría el entrecejo".