Enrique Iglesias no irá a la boda de Tamara Falcó: el llamativo motivo que ha dado a su hermana

"El motivo no es la agenda o los conciertos", aclara de forma contundente la periodista. Después, Sandra Aladro desvela la razón: "Enrique Iglesias tiene fobia a las reuniones sociales , no ha ido a ninguna boda, nunca va a actos sociales en los que tenga que estar sentado en una mesa con 15 personas durante tres horas ".

"No va a nada que no sea íntimo o familiar porque no lo soporta, le produce mucha incomodidad", comenta la periodista. Tras esto, añade: "Se lo ha explicado a su hermana, que lo sabe de siempre, porque por eso no ha ido a oras bodas ni otras cosas, a ella no le importa, cuenta con su cariño y otras cosas".