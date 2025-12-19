Laura Ceballo 19 DIC 2025 - 18:54h.

Estas han sido las palabras que la protagonista del reality le ha dedicado a su madre

Este viernes, Claudia Chacón, una de las grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9', ha mandado un mensaje a su madre a través de su perfil oficial en redes sociales.

La novia de Gilbert ha sorprendido a todos sus seguidores con un increíble plato de salmón con arroz y champiñones. Desde su nueva cocina, Claudia echaba una foto a su receta y la compartía acompañándola de un mensaje: "Holi. Desde que me he mudado como fuera casi siempre. Hoy que he podido estar en casa y tenía tiempo me he cocinado un arroz con champis y salmón".

Eso sí. Al poco tiempo, la participante del reality ha compartido una nueva storie en la que ha confesado algo: "Vale... La verdad es que me la he pegado yo aquí como de que me he tirado cocinando toda la mañana, pero no. El arroz es congelado, que me habéis pillado. Me cuesta un euro y en tres minutos lo tengo hecho en el microondas", ha comenzado.

La petición de Claudia Chacón a su madre

Ha sido entonces cuando se ha dirigido directamente a su madre: "Lo siento, mamá. Cuando vaya a casa me haces tu arroz bien hecho, pero yo en el arroz no pierdo tiempo, la verdad. Al microondas tres minutos y ya me cocino yo mi salmón, mis champiñones y lo que me dé la gana. Pero es que es mucho más rápido. ¡Nuevas generaciones!".