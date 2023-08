El entrevistado explica que dirigir una película era un sueño que siempre había querido realizar y que lo quería cumplir junto a su hermano Óscar Casas: "Tenía curiosidad de dirigir desde hace tiempo , ya se lo había dicho". "Le dije que si hacía una película, quería que fuese él, quería vivir ese proceso, hacer unos ensayos largos, trabajar la película, el guion, la interpretación... no una masterclass, pero sí i ntentar enseñarle muchas otras cosas, es muy joven todavía y ha sido un viaje precioso a su lado ", dice Mario ante la audiencia.

En cuanto a la película 'Mi soledad tiene alas', Mario Casas explica que la "mayoría de los actores son no profesionales, es su primera película y ha sido un regalo poder hacerla. Es una película de actores, ellos tenían que estar muy bien... si estaban bien y emocionaban, pues había película. Es de lo que más orgulloso estoy y ha sido un viaje precioso".

En cuanto al rodaje, Mario Casas explica que "tenía que tratarlo como a los demás, ni para bien ni para mal, era un actor más y todos los otros chicos que estaban en la película no podían sentir la diferencia de que era mi hermano".

Sin embargo, el director confiesa una anécdota durante el rodaje: "Es verdad que había indicaciones que a lo mejor yo a Óscar no le daba... eran indicaciones un poco más duras, al ser yo el hermano, quieras o no hay eso, ese vínculo, así que mandaba a parte de mi equipo a que se las dieran, para que no se lo tomara de una manera personal porque eran dos meses trabajando y guiándolo".