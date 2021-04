El hermano de Rocío Jurado es consciente que su nombre va a salir constantemente en el documental de su sobrina: "Yo no me pierdo una, como he estado siempre, pues siempre tengo que salir". Luego, ante las dudas generadas alrededor de la caja fuerte y diferentes acciones, Amador dice: "Lo único que he hecho en el tema de mi sobrina es lo que mi hermana me ordenara que hiciera".