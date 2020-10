Ana Rosa y Raúl del Pozo, confinados en Madrid

Raúl del Pozo ha confesado delante de toda la audiencia que vive muy cerca de Ana Rosa: " Eres mi mejor vecina, te quiero siempre ". Ana Rosa con una enorme sonrisa sólo podía escuchar a su compañero que seguía relatando: "En este barrio bostoniano, que solo tiene niños, pajaritos y perritos, a hora resulta que está confinado y no puedes salir a la calle".

Ana Rosa, al escuchar a del Pozo, ha querido advertirle de que eso no es así: "A la calle sí puedes salir, lo que no puedes es salir de los confines de nuestro barrio". El escritor asentía con la cabeza y la presentadora le hacía un guiño a su vecino: "Per bueno, nuestro barrio es tan bonito que tiene de todo".