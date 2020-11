Rossi sentencia a Isabel Pantoja: "El dinero la llevó a prisión y la está separando de su hijo"

El dinero, la ambición y las pocas amistades de Pantoja

Antonio Rossi ha soltado un discurso que deja muy tocada a Isabel Pantoja. Uno de los elementos que ha analizado es por qué la cantante no tiene apoyo ni amistades: "Que se plantee por qué nunca ha tenido amigos y los que tiene no están a su lado, hablan mal de ella y encima la única persona que tenía era su hijo y ahora no está".