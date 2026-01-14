Érika llega al reencuentro para contar su historia con Darío, quien recibe un mensaje de Soraya

Avance | Almudena y Darío ponen el colofón final a los reencuentros de 'La isla de las tentaciones 9' entre sorprendentes revelaciones y tensos momentos

Durante el reencuentro entre Darío y Almudena, la que fuera la tentadora del malagueño en 'La isla de las tentaciones 9', Cristina, ha soltado una información que podría complicar la paz en el programa: "Que explique él lo que ha hecho", decía la canaria. Algo que ha sorprendido a Sandra Barneda, a Darío e incluso a Almudena que no entendían nada.

"Yo fuera me he visto con otra... Bueno, con dos chicas, de las solteras", admitía Darío, ante la indignación de Almudena, que ha alucinado al descubrir con quién ha estado: "¡Qué vergüenza!", decía ella. El exnovio de Almudena ha reconocido que, tras su paso por 'La isla de las tentaciones', se vio con Soraya en Madrid, dónde se dieron un beso: "A Soraya la veía para algo serio y, como no quiero yo nada serio decidí cortar de raíz", explicaba ante las preguntas de la presentadora.

"Me voy. Estabas aquí y te me has caído al subsuelo", ha dicho la malagueña al descubrir que Darío está conociendo a Érika: "Ella lo ha intentado con todos y el único que ha caído es Darío. ¡Qué vergüenza!", decía Almudena. Por su parte, él ha decidido defender a Érika: "¿La estás infravalorando? Está soltera. Si me he ido con Érika es porque es igual que yo", decía entre gritos.

Érika irrumpe en el reencuentro

En ese momento, Érika ha entrado al reencuentro de Darío y Almudena con un regalo envenenado para la malagueña, pues le ha entregado un pañuelo porque "no para de hacerse la víctima", explicaba ella. Por el contrario, ha saludado a Darío con un cariñoso abrazo: "En Villa Montaña tuvimos mucha conexión de amistad. Al salir empezamos a hablar y a quedar y nos lo pasamos super bien", ha explicado la tentadora.

Además, Érika ha contado qué relación tienen entre ellos, desvelando que no mantienen nada serio y que solo se "están conociendo". Sandra Barneda le ha preguntado a la sevillana si le gustaría tener una relación con Darío: "Todavía es muy pronto. Llevamos un mes y poco", ha admitido ella.

El mensaje de Soraya

Darío también ha contado que tuvo un acercamiento con Soraya antes de comenzar a conocer a Érika. La tentadora ha mandado un mensaje para el malagueño: "¿Te acuerdas de mi o quizá se te ha olvidado quién ha estado hablando tres meses contigo? La imagen de bueno no me la vendes. Gracias por enseñarme quién eres realmente", ha dicho Soraya.

La soltera ha mandado un mensaje a Almudena, dándole la enhorabuena por haberse librado de Darío: "Enhorabuena por quitarte a tremendo personaje que tenías al lado", afirmaba ella. Darío ha negado que haya estado hablando tanto tiempo con Soraya: "Yo necesito conocer a la persona más a fondo", afirmaba él.