Exclusiva| La reacción de Bigote Arrocet tras las lágrimas de María Teresa Campos

La casera del piso asegura que Edmundo no tiene deudas con ella

El entorno del humorista cuenta que él esperaba una llamada de María Teresa

Otro de los temas importantes que han querido preguntar a Bigote Arrocet han sido las lágrimas de María Teresa en el 'Show de Bertín', programa que Osborne tiene en Canal Sur y donde la 'Campos' se derrumbaba, cosa que le habría dado pena a Edmundo, aunque en el momento en el que se le preguntaba por su ruptura con él prefería mantenerse al margen y no contestar, pero los más cercanos a Edmundo le han comentado al periodista que no va a hablar, que no lo ha hecho ya y que tenía pensado viajar a España a finales de año, pero según está la situación prefiere quedarse en Chile y no deja la puerta abierta a una posible reconciliación, ya que él es muy cabezota, que él cree que Teresa le debe una llamada, que no se ha producido y que si esto no ocurre no habrá un acercamiento.