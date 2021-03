Rosa Benito, sobre Rocío Carrasco: “Yo siempre he tirado mantas paduanas para protegerla”

Rosa Benito, sobre su cuñada: “Sí, Rocío Mohedano Jurado estaría al lado de ella y al lado de sus nietos”

“Impactada” por lo poco que le habían contado y dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa, Rosa Benito ha visto por primera vez las imágenes de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ de su sobrina Rocío Carrasco y con los vellos de punta, ha tenido claro que estaba en todo su derecho de hablar tras años de silencio, pero que de ella no lo iba a hacer “Creo que de mí no va a hablar y si habla va a tener palabras muy bonitas para mí”.

Antes de ver el tráiler que dejó sin palabras a España hace tan solo 48 horas, Rosa Benito ha visto la conversación que Antonio David Flores y Jorge Javier Vázquez mantuvieron en ‘Sálvame’ y que ha hecho que Rosa tuviera claro que su sobrina tenía un objetivo claro y que de ella no iba a hablar “Se me ponen los vellos de punta, me ha impresionado… Creo que de mí no va a hablar y si habla va a tener palabras muy bonitas para mí… Desde que nació siempre he estado con ella… Cuando tuvo un accidente de moto de soltera, yo dejé mi casa y me fui con ella… Yo nunca la he dejado… Yo siempre he tirado mantas paduanas para protegerla”.

Rosa aseguraba no tener miedo y estar convencida de que su sobrina la adora y nunca la atacaría. Eso sí, ha asegurado que no entiende el motivo que la lleva a estar sola y separa de sus hijos “Si ella está sola, es porque está feliz estando sola, pero yo jamás estaría feliz estando sin mis hijos… Yo puedo pelearme con el mundo entero, pero no estar sin mis hijos…”. Rosa y Rocío Carrasco llevan años sin tener relación y eso a la colaboradora del Fresh le duele “No tengo relación porque ella no quiere tener relación, tengo un nieto de 5 años que no le conoce… Si me necesita voy a estar con ella”.

Y es que Rosa tiene claro que ella por su sobrina haría cualquier cosa o por lo menos ahora que está a punto de romper su silencio “Es hija de la persona que yo más he querido, jamás hablaré mal de ella y estaré si me necesita… Si está sola, lo siento porque es muy triste estar sola”.

Respecto a ella, está muy tranquila “De mí no va a hablar y si habla va a hablar bien”, pero no cree que todos vayan a salir tan bien parados y sobre todo, no entiende qué puede contar de José Ortega Cano porque tras la muerte de Rocío siguió manteniendo relación con él “Yo no sé lo que puede contar de Ortega Cano porque cuando muere Rocío pasa una Navidad con ella… Cuando tiene el accidente, ella va todos los días a verle… Cuando se casa Leonor, yo creo recordar que ella fue a la boda… Qué es lo que vio cuando vivía su madre que si durante un tiempo ha tenido relación con José… Han tenido una relación… Si a mi madre le han hecho algo muy gordo o muy bonito, no sé… Yo hasta que no vea, no voy a hablar”.

Además de que no va a hablar mal de ella, Rosa Benito tiene claro que Rocío Carrasco está en todo su derecho de hablar aunque no lleve 25 años de silencio “Quiero escucharla también, está en su derecho de hablar y luego los demás veremos… Ella ahora mismo, si ha hecho lo que ha hecho, está en su derecho porque lleva mucho tiempo callada… Ella no ha estado callada, ha hecho muchas exclusivas… En los seis años que estuvo con David hicieron muchas cosas, fueron muchas veces a Tómbola… Hicieron muchas cosas, me pierdo con eso de los 25 años de silencio”.