La hermana de Tom, molesta con Sandra tras la ruptura: "No se qué le ha pasado en la cabeza"

Los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' hablan por teléfono con la hermana del ex de Melyssa, que está molesta porque la ex concursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' rompa con su hermano en mitad de 'Supervivientes': "Bueno puedo entender lo que piensa Sandra, pero es que Tom está en un concurso, ahí solo en una isla" .

La joven continua explicando: "No se qué le ha pasado en la cabeza para decir que va a dejar a Tom" . Nathalie dice apenada: "Mi familia está muy triste con la situación porque hemos visto que la gente pensaba que de parte de mi hermano es un montaje y que además es el karma..." .

La hermana del concursante confiesa sobre los rumores de un nuevo romance de su excuñada: "No se decirte al cien por cien si hay una tercera persona, pero de lo que me ha dicho que no había nada con nadie". Nathalie conserva esperanzas de que la pareja se reconcilie tras pasar la noche juntos en la isla: "Espero que haya cambiado de opinión porque yo quiero lo mejor para mi hermano".