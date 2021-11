Juan Fernández niega que la causa que le ha llevado a dejar el caso sea el dinero, sino que no se le permitía hablar directamente con Isabel Pantoja: “Yo entiendo que estaba con el follón del hijo, pero para preparar las cosas hay que hablar con el cliente, no con el hermano de la clienta. Si él pretende que no ocurra eso, era imposible”.

Según cuenta el abogado, Agustín Pantoja le decía que su hermana estaba “muy mal y que él decidía”. Juan Fernández no estaba de acuerdo, por lo que decidió dejar el caso: “Si yo no hablo con mi defendida, contigo no tengo que hablar, tú no eres la persona que se va a asentar en el banquillo”, cuenta que le dijo.