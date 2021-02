La adicción de Kiko: "Cuando El Rocío me dijeron que él estaba en un fisio, luego que era depresión..."

La hija de la cantante se enteró de la enfermedad de su hermano por televisión

"Mi madre ha pasado por la cárcel y tampoco está en condiciones... en mi familia no se exteriorizan las cosas"

Isa Pantoja acude a 'El programa de Ana Rosa' para hacer repaso de la situación actual de su familia. Tras la llamada de Irene Rosales a 'Sálvame' hablando de las adicciones de Kiko Rivera y la poca implicación de a madre, la pequeña de la familia ha hablado.

La hija de Isabel reconoce en todo momento que "cuando mi hermano confesó la adicción dije que no era conocedora de la situación, o por lo menos de que era tan grave". Luego, añade: "Supe que se había tratado en su casa y sin ayuda, dije que le admiraba por eso, y no fue a un especialista porque mi madre no quiso".

Isa Pi, de la adicción de su hermano: "Te aseguro que no lo sabía..."

La hermana de Kiko Rivera escuchó con atención las palabras de Irene Rosales en 'Sálvame' y está totalmente de acuerdo con su cuñada: "Ella tiene más derecho para contar esa situación que mi madre porque es ella la que se lo ha comido, ella tiene más derecho de hablar como mujer que yo como hermana".

Isa Pi confiesa ante la audiencia que desconocía absolutamente la adicción de Kiko Rivera: "Yo te aseguro que no lo sabía, cuando lo de El Rocío me dijeron que mi hermano estaba en un fisio, luego que tenía depresión y luego públicamente me entero de que tiene este problema".

Los rumores eran numerosos, pero ante esto Isa Pantoja declara: "Me contaban cosas de mi hermano de 'mira cómo va en esa fiesta', pero es que también me cogieron a mí de fiesta... no lo consideraba tan grave".

La implicación de Pantoja: "Estoy segura que no ha dado el 100%, pero no estaba en condiciones"

Isa Pantoja habla sobre la implicación de la cantante con el estado de salud de su hijo: "No voy a ser hipócrita y estoy segura que el 100% no lo ha dado". Eso sí, explica que "si mi hermano hubiese ido a Cantora, ella se hubiese hecho cargo, pero mi madre no va a ir a casa de ellos".