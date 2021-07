Antonio David se pronunció en exclusiva en 'Viva la vida' para hablar sobre el concurso que está realizando Olga Moreno en 'Supervivientes' y, por otro lado, no decir nada de Rocío Carrasco y la docuserie. El presentador de 'El programa del verano' analiza las palabras del padre de Rocío Flores y llega a una conclusión.

La reportera pregunta a Antonio David por Rocío Carrasco y su docuserie pero éste no responde ni media palabra. Por otro lado, confiesa ante cámara que "ya no veo 'Sálvame". Sin embargo, al hablar de su mujer sí se para ante los medios y la defiende a capa y espada: "Es la única que ha sido cuatro veces líder en la edición de 'Supervivientes', no hay que empañar la labor que está haciendo durante más de 90 días".