El exalcalde prefiere no hablar con los reporteros y juega al despiste con ellos: "No tengo ni la menor idea de nada. No sé qué me dicen", les responde el exalcalde cuando le preguntan por su próxima docuserie.

A pesar de su reacción inicial, nuestro compañero Pepe del Real ha conseguido hablar en exclusiva con Julián Muñoz. A pesar de haber grabado el programa, no sabía que se iba a emitir la promo: "Me he enterado esta mañana y no tenía ni la menor idea de que eso se había puesto ni una promo. A estas alturas de mi vida, si me apetece hablar, hablo, y si no me apetece hablar, no hablo. Y declaraciones haré en el momento que yo vea eso", le ha contado.