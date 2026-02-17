Alberto Rosa 17 FEB 2026 - 16:39h.

El conocido cirujano ha querido tener unas palabras hacia Elisabeth tras conocer su fallecimiento

Muere Elisabeth Roldán, la malagueña a la que le extirparon un tumor de cuatro kilos, un mes después de la operación

Día triste en Málaga. Elisabeth Roldán, la mujer de 39 años a la que extirparon un tumor de cuatro kilos el pasado enero, ha muerto este martes tras no haber podido superar la agresividad del sarcoma de Ewing que padecía. Fue el pasado 2 de enero cuando la malagueña se sometió a una operación de casi cinco horas a manos del cirujano coruñés Diego González Rivas en el Hospital San Rafael de A Coruña.

La hermana de Elisabeth contactó el día 30 de diciembre con González, explicándole que sufría “un sarcoma de Ewing gigante en el pulmón que nadie quiere operar”. El cirujano, conocido por enfrentarse a casos muy complicados en su dilatada carrera, decidió aceptar el reto y le extirpó el tumor.

Ya entonces, González señaló que no se trataba de una cirugía curativa, sino de una intervención para salvarle la vida y ganar tiempo frente a un tumor “muy agresivo e infiltrante”. Elisabeth volvió a Málaga en medio de un cálido recibimiento. En su barrio, Portada Alta, le esperaban sus vecinos con una pancarta en la que podía leerse “Elisabeth, Portada de te quiere”. La escena sirvió para que la malagueña fuera consciente del impacto que su historia había tenido en todo su entorno.

Pero, finalmente, Elisabeth no ha podido superar su enfermedad. El cirujano Diego González Rivas, el profesional que aceptó el difícil reto de operar a Elisabeth, ha compartido unas emotivas palabras junto a una fotografía en su perfil de Instagram.

“Me quedo con esta imagen de esperanza. Pocos pacientes me han marcado tanto como Eli, siempre llena de vitalidad. Hicimos todo lo que pudimos y me quedo tranquilo con eso, pero la enorme tristeza no me la quita nadie. DEP”. Son las emotivas palabras que ha publicado el reputado cirujano junto a una fotografía tras la famosa operación en enero en el Hospital San Rafael de A Coruña.

La historia de Elizabeth trascendió a todo el país por la dimensión del tumor. “Un monstruo de 30 centímetros y cuatro kilos”, en palabras del propio cirujano. En Málaga le habían insistido a Elizabeth y su familia que el tumor era inoperable. Ella arrastraba un año y medio de quimioterapia sin respuesta y un progresivo deterioro físico.

En la operación, participaron junto a González Rivas el anestesista César Bonome y la cirujana Mercedes de la Torre. El equipo valoró distintos escenarios ante la complejidad anestésica y quirúrgica. La operación se prolongó durante casi cinco horas y concluyó con la extirpación completa del tumor.