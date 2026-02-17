Paola Olmedo, concursante confirmada de 'Supervivientes 2026': "Soy muy fuerte, no me rindo fácilmente''

Supervivientes 17 FEB 2026 - 17:28h.

La expareja de José María Almoguera asegura que va a darlo todo hasta el final

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Paola Olmedo se convierte en la quinta concursante confirmada de ‘Supervivientes 2026’ La expareja de José María Almoguera se lanza de lleno a la gran aventura que supone el reality.

Así de ilusionada ha contado la exnuera de Carmen Borrego su participación en el reality: ‘’Hola, soy Paola Olmedo, concursante de Supervivientes 2026. Os aviso, soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente’’.

Además, afirma que está preparada para todo lo que le venga por delante: ‘’ Voy a superarme y a darlo todo hasta el final. Estoy deseando que empiece esta aventura. Nos vemos en Honduras’’.

Quién es Paola Olmedo

Paola Olmedo es empresaria en el mundo de la belleza y más conocida como la expareja de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Después de un año de relación decidieron casarse y poco después tuvieron un hijo en común.

José María Almoguera y Paola Olmedo hicieron pública su ruptura en 2024, fue tan sonada y polémica que dos años después continúa generando muchos titulares y ambos han dado su versión de lo ocurrido.

Ahora, Paola Olmedo da un paso al frente y se atreve con el reality más duro de la televisión. Lo hace con ilusión y ganas de llegar hasta el final ¿Apoyará la familia Campos la decisión?