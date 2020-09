Ana Rosa se lía en directo y sorprende a Joaquín Prat: "No estoy embarazada"

La próxima llegada de este niño que confirma Prat, generaba una confusión en Ana Rosa: "¿Qué, que estás esperando un niño?, a lo que el colaborador contestaba: "¿Quién?", y la presentadora explicaba: "No, pregunto, que no me he enterado, ¿qué has dicho del niño a la vista?. Como si se tratase del juego del teléfono escacharrado protagonizaban ambos unos segundos en plató y que Joaquín intentaba solventar volviendo a dar la información: "Que hay un embarazo de una mujer muy famosa", pero la periodista seguía por este camino: "¿Pero no eres tú?" a lo que él replicaba: "No, yo no soy mujer ni me puedo embarazar, vosotras lleváis el peso de la gestación".