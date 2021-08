Lara Sajen: "Me sentí decepcionada con Olga y aún no nos hemos visto"

Lara Sajen asegura que el reencuentro con Olga Moreno "será en breve"

Lara describe a Olga como una mujer "con mucha fuerza"

La información que recibió Olga Moreno del exterior: "Rocío Flores estaba trabajando aquí y que estaba muy bien"

En 'El programa del verano' preguntamos a Laura Sajen exconcursante de la última edición de 'Supervivientes' sobre su amistad con Olga Moreno.

A pesar del polémico episodio, en el cual Olga Moreno dijo "la prefiero de amiga que de enemiga”, Lara Sajen cuenta que siguen siendo amigas. La concursante tuvo que ver como su supuesta amiga la criticaba a sus espaldas, Lara cuenta que "obviamente me he sentido decepcionada, pero no he querido darle más importancia".

La superviviente comenta que no ve a Olga desde la final, "no la he vuelto a ver, no hemos podido hablar y eso que somos casi vecinas". Pero está convencida de que "el reencuentro será en breve"

Además, Lara confiesa que la única información que Olga recibió del exterior fue que "Rocío Flores estaba trabajando aquí y que estaba muy bien".