Lequio confiesa el mensaje privado que le envió Kiko Rivera: "Pobrecito, no quiere que tenga nada personal con él"

Alessandro Lequio ha confesado durante el directo de 'El programa de Ana Rosa' que Kiko Rivera le envió un mensaje en privado para firmar la paz entre ambos. El italiano no ha podido evitar pronunciarse y dejar claro cuál es su posición en este conflicto familiar entre Pantoja y su hijo.

Al ver las imágenes del hijo de Pantoja, con una carpeta, a las puertas del colegio notarial ha hecho que Lequio confiese un secreto que tenía guardado: "Por cierto, Kiko me escribió el otro día, no lo dije, se lo enseñé a algunos compañeros el mensaje".

El colaborador del programa continúa dando más detalles de la breve conversación que tuvieron y explica: "Pobrecito, no quiere que tenga nada personal con él". Sin embargo, lejos de empatizar con el Kiko Rivera, Lequio le contesta públicamente: "No tengo nada personal con él, solamente me limito a opinar sobre las cosas que está diciendo".