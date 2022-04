Marta Riesco confiesa que Rocío Flores la consoló tras su ruptura con Antonio David: "Hemos hablado por teléfono"

Marta Riesco aclara que Ro Flores "no tiene nada que ver" con su decisión de terminar la relación con Antonio David

"Rocío me ha estado cogiendo el teléfono, hemos hablado y me ha estado consolando..."

Marta Riesco habla en 'El programa de Ana Rosa' sobre el comportamiento de Rocío Flores tras su separación. Tras dar un golpe en la mesa y romper su relación con Antonio David en pleno directo en 'Ya son las ocho', la periodista explica qué le llevó a tomar esa decisión.

Riesco comenta la reacción del ex Guardia Civil después de dejarle en televisión: "Conociéndole, sé que le ha sentado muy mal que yo dijese eso en un plató". Además, añade en su defensa: "¿Qué sienta peor? ¿Eso o que una persona no te coja el teléfono, que no sepas nada de él y que estés en directo?".

"Hay una cosa que quiero aclarar, estos días se han dicho muchas tonterías", interviene Riesco mientras sus compañeras debaten sobre la custodia de los hijos de Antonio David. La periodista asegura que Rocío Flores "no tiene nada que ver con esto, vamos a quitarla de aquí, al revés". Además, continúa: "La chica me ha estado cogiendo el teléfono, me ha estado consolando, hemos estado hablando...". Marta defiende a la hija de su ex pareja: "Rocío está fuerísima de todo esto porque respeta la decisión de su padre, gracias a Dios".