Un menú de 200€ con gambas congeladas: la cena de Nochevieja en Cantora

Isabel Pantoja no despedirá el año de la mejor manera y es que los conflictos con Kiko Rivera harán que ninguno de sus hijos pasen esta fecha, en la que siempre se juntaban, con ella . Aunque esto no quiere decir que no se vaya a celebrar la despedida del 2020 en Cantora , los miembros que viven en la finca cenarán juntos y además se ha conocido hasta el menú para la cena .

La compra para fin de año de Agustín Pantoja

Agustín Pantoja ha sido el encargado de comprar todo para el banquete y un testigo, que contactaba con el programa 'Sálvame' cuando le veía llenando dos carros de la compra: "Llevaba queso, carne de ternera, aceite, pan, leche, vino, cola sin cafeína, pechuga de pavo,... Dos carros hasta arriba, yo te digo a ti que por lo menos 200 euros se ha gastado". Además, parece que también cenarán "gambas congeladas" que han visto comprando a Juan Pantoja. A este testigo le llamaba la atención que compraba "el turrón sin azúcar" y el aspecto físico y la actitud del hermano de la cantante: "Le he notado muy delgado, las gafas de sol no se las ha quitado, muy amable con la gente, no como otras veces que no dice ni hola", explica.