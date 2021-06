Los presentadores y colaboradores no tienen piedad con Omar: "El traidor traiciona siempre"

Los colaboradores y presentadores de 'El programa de Ana Rosa' no dan crédito con la traición que Omar ha hecho a sus compañeros en 'Supervivientes' por quitarle la comida. Un gesto que no ha gustado en plató y del que ha sido muy criticado el novio de Anabel Pantoja.

Rocío Flores toma la palabra para dar su punto de vista: "Yo creo que lleva bastante queriéndose ir, no sabe cómo hacerlo y le dan estos brotes". Por otro lado, la colboradora no tiene piedad con el concursante: "No estamos contando que es una persona a la que le falta mucho compañerismo, tiene muy mal perder ... te quieres pirar y no sabes cómo ".

Por otro lado, Lequio no se ha cortado a la hora de hablar de la actitud del novio de Anabel Pantoja: "Roma no paga a traidores, Omar fuera, no merece perdón ni nada... este chico no me ha gustado, es una persona capaz absolutamente de todo". Ana Rosa, tras escuchar a sus compañeros, termina: "El traidor traiciona siempre".