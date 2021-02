El primero en hablar ha sido el italiano, que apuntaba directamente a Kiko Rivera: "Si él no vuelve a hablar con su madre, él tiene toda la culpa , es el que ha dinamitado todos los puentes y no muestra intención de reconciliarse". Además, continúa: "Está separando a los nietos de su abuela".

Paloma García-Pelayo estalla: "¿De qué vas?"

La periodista no ha podido morderse la lengua y ha contestado públicamente a Lequio: "Cuando no tienes argumentos te los inventas". Poco a poco la periodista iba subiendo el tono y era más dura con su compañero: "No seas absurdo con las cosas que dices, no seas absurdo...".