Patricia Pardo, sobre Rocío Carrasco: "No es justo que desde su condición de enferma ataque a compañeros como Lequio"

La entrevista de Rocío Carrasco en Telecinco genera un intenso debate con expertos en 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, a primera en tomar la palabra es Patricia Pardo para emitir un discurso sobre la víctima de maltrato y las palabras hacia el compañero Alessandro Lequio.

Patricia, sobre por qué no coge Rocío las llamadas de su hija

"Ayer se vio más que nunca hasta qué punto esta chica está enferma y así la tenemos que valorar, nadie lo pone en duda", dice Patricia ante la mirada de los colaboradores. "Ella explicó para todo el mundo por qué no contesta esas llamadas de su hija, como era de esperar le pusieron el vídeo de Rocío Flores y dice que hay un equipo de profesionales que se lo desaconseja, yo hasta ahí se lo compro".

"Pero lo de yo no estoy preparada y ella tampoco, creo que eso es una decisión que atañe y compete únicamente a su hija, que aunque la llamen niña es una chica madura de 25 años capaz de tomar decisiones", argumenta la periodista.

La violencia de género y la agresión de Rocío Flores hacia su madre

"La parte positiva es que aborda la violencia de género, la violencia intrafamiliar, me parece estupendo que se haya aumentado las llamadas al teléfono de violencia de género y temas que son tabú en España", relata la presentadora.

Sobre el episodio de agresión de Rocío Flores hacia su madre, Patricia Pardo explica: "En cuanto la violencia filio parental, no es tan común escuchar a una madre reconocer que no me llevo con mi hijo, he hecho borrón y cuenta nueva y mi hijo no forma parte de mi vida... eso tiene una parte de valentía para reconocerlo".

Patricia defiende a Alessandro Lequio: "No me parece bien"

La presentadora continúa su discurso y esta vez se centra en la actitud de Rocío Carrasco: "Ser una persona enferma no te da carta blanca para insultar a compañeros, que haya esta atmósfera de veto general o este ambiente tan hostil, a ver quién es el valiente en este país que dice algo le lleve la contraria a esta chica".

"Habrá parte que será su verdad , que ella lo ha vivido así, y otras partes que no", continúa diciendo Pardo. Luego la presentadora declara: "Hay periodistas que llevan cubriendo desde el primer momento y tienen una versión totalmente opuesta, lo digo porque no me parece bien las acusaciones que hizo ayer a compañeros como Alessandro Lequio".

"Ella tiene sus razones y a lo mejor Alessandro tiene las suyas para valorar de otra manera que una mujer que tiene en su mano las capacidades para reunirse con su hija no lo haga", dice contundente. "No me parece justo que desde el punto de vista de soy una persona enferma y todos me dais la razón, que yo la considero víctima de violencia de género, ataque de esa manera a algunos compañeros".