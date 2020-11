Riverita cuenta los detalles de la visita de Fran, Cayetano y Kiko: "A Paquirri le habría gustado"

Riverita habla al ver a sus sobrinos: tuvo que ser atendido por la ambulancia

La emoción por la sorpresa hizo que tuviese que acudir una ambulancia para atender a Riverita. Sin embargo, una vez recuperado ha hablado sobre la emotiva sorpresa: "No me la esperaba, me levanté, que estoy malucón, y me encontré a los tres ahí abajo".