Rocío Flores habla con 'El programa de Ana Rosa' el día después de que 'Sálvame' emitiera la conversación en la que ella reacciona a la noticia de Rocío Carrasco . Ahora, la joven es muy sincera con la prensa y no teme a nadie.

La nieta de Rocío Jurado se encontraba desayunando con un grupo de amigos cuando ha decidido levantarse de la mesa y atender a la prensa: " No estoy molesta, solamente os pido que estoy desayunando y tengo a 10 personas a mi alrededor... es incómodo" .

Rocío Flores, sobre el documental de su madre

En cuanto al documental de Rocío Carrasco, la hija se vuelve a pronunciar: "Ya lo dije todo en 'Sálvame', lo he dicho todo y no tengo nada nuevo que decir". Por otro lado, Flores confiesa a la reportera: "No tengo ningún miedo a nada".