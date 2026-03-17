Lara Guerra 17 MAR 2026 - 23:40h.

Gabriela sufre un desmayo instantes previos al comienzo de 'Supervivientes. Tierra de Nadie'

Gabriela Guillén desvela en 'Supervivientes' la "traición" de una amiga tras filtrar que estaba embarazada de Bertín Osborne: "Me destrozó la vida"

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Llega un nuevo programa del reality más extremo de la televisión, 'Supervivientes. Tierra de Nadie'. En él, los concursantes se enfrentan a nuevas pruebas para poder conseguir recompensas que les permitan paliar las dificultades que tiene vivir en esta dura isla. Sin embargo, los efectos del hambre están dejando a los supervivientes completamente devastados; una de ellas es Gabriela Guillén, la cual ha sufrido un duro percance instantes previos al comienzo de la gala.

María Lamela daba comienzo a la emisión del reality cuando anunciaba lo sucedido: "Gabriela Guillén hace tan solo unos minutos ha sufrido esto...". En las imágenes hemos podido ver a la concursante con mucha angustia y mareos.

Un día más amanece en Playa Derrota y los estragos siguen pesando, y cada vez más. Aratz se acercaba a la concursante para ver cómo estaba; Gabriela asegura que tiene "ganas de vomitar todo el rato. No puedo más". En este momento, concursantes como Maica, Claudia y Marisa se acercaban hasta ella para poder ayudarle mientras llamaban al doctor.

Pese a colocarla sobre la almohada y levantarle las piernas, el dolor de estómago de Guillén provocaban un desmayo rotundo; perdiendo así el conocimiento. Sus compañeros le han echado agua con el fin de que pudiese despertar lo antes posible y lo han conseguido. Tras esto, el enfermero ha podido atender a la concursante, la cual no ha dejado de quejarse del dolor después de no ir al baño durante días: "Me tiemblan las piernas, me quiero ir a mi casa. No me quejo pero, ya he llegado al límite"

Gabriela desvela cómo se encuentra tras su doloroso percance: "Que no se preocupe mi familia"

Pese a lo sucedido, la concursante ha querido desvelar cómo se encuentra: "Ya estoy bastante mejor. Quiero que mi familia no se preocupe. Estuve bastante mal, pasan los días y vamos notando muchas cosas ya. Además las mujeres, yo en este caso...la regla se ha juntado un poco también no ir al baño y pues me he desbordado. Pero ya estoy mejor y lista para las pruebas, así que, que mi familia no se preocupe, estoy bien y aquí tenemos un equipo que ha estado pendiente. Así que nada, muchísimas gracias"

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Tras esto, Gabriela ha podido participar con normalidad en todas las pruebas en 'Supervivientes. Tierra de Nadie'