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Las duras imágenes del desmayo de Gabriela Guillén en 'Supervivientes': "No puedo más"

Las duras imágenes del desmayo de Gabriela Guillén en 'Supervivientes': "No puedo más"
Gabriela Guillén. Telecinco.es
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Llega un nuevo programa del reality más extremo de la televisión, 'Supervivientes. Tierra de Nadie'. En él, los concursantes se enfrentan a nuevas pruebas para poder conseguir recompensas que les permitan paliar las dificultades que tiene vivir en esta dura isla. Sin embargo, los efectos del hambre están dejando a los supervivientes completamente devastados; una de ellas es Gabriela Guillén, la cual ha sufrido un duro percance instantes previos al comienzo de la gala.

María Lamela daba comienzo a la emisión del reality cuando anunciaba lo sucedido: "Gabriela Guillén hace tan solo unos minutos ha sufrido esto...". En las imágenes hemos podido ver a la concursante con mucha angustia y mareos.

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Un día más amanece en Playa Derrota y los estragos siguen pesando, y cada vez más. Aratz se acercaba a la concursante para ver cómo estaba; Gabriela asegura que tiene "ganas de vomitar todo el rato. No puedo más". En este momento, concursantes como Maica, Claudia y Marisa se acercaban hasta ella para poder ayudarle mientras llamaban al doctor.

Pese a colocarla sobre la almohada y levantarle las piernas, el dolor de estómago de Guillén provocaban un desmayo rotundo; perdiendo así el conocimiento. Sus compañeros le han echado agua con el fin de que pudiese despertar lo antes posible y lo han conseguido. Tras esto, el enfermero ha podido atender a la concursante, la cual no ha dejado de quejarse del dolor después de no ir al baño durante días: "Me tiemblan las piernas, me quiero ir a mi casa. No me quejo pero, ya he llegado al límite"

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Pese a lo sucedido, la concursante ha querido desvelar cómo se encuentra: "Ya estoy bastante mejor. Quiero que mi familia no se preocupe. Estuve bastante mal, pasan los días y vamos notando muchas cosas ya. Además las mujeres, yo en este caso...la regla se ha juntado un poco también no ir al baño y pues me he desbordado. Pero ya estoy mejor y lista para las pruebas, así que, que mi familia no se preocupe, estoy bien y aquí tenemos un equipo que ha estado pendiente. Así que nada, muchísimas gracias"

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Tras esto, Gabriela ha podido participar con normalidad en todas las pruebas en 'Supervivientes. Tierra de Nadie'

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