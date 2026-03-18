Carlos Plá Valencia, 18 MAR 2026 - 10:09h.

El pequeño se asomó al balcón de su casa, donde se encontraba con sus padres y otros familiares, y por motivos que se desconocen se precipitó al vacío

La Guardia Civil 'ocultó' 54 días la muerte de María Paloma a su familia para proteger la investigación del crimen

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Un niño de dos años estado crítico como consecuencia de las lesiones sufridas tras precipitarse del balcón de su casa, situada en la avenida de la Rambleta de Catarroja (Valencia).

El siniestro se produjo a las 19.15 horas. Unos vecinos llamaron a Emergencias para avisar de que un niño de corta edad había caído a la calle desde un cuarto piso. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU y un vehículo de intervención rápida, que consiguieron estabilizar al pequeño, que fue trasladado en estado muy grave al Hospital La Fe de Valencia donde sigue ingresado.

El pequeño se encontraba en casa junto con sus padres y otros familiares y por motivos que se desconocen se asomó al balcón. Justo debajo de la casa pasaba en ese momento una banda de música que acudía a la falla La Rambleta, que está bajo la vivienda familiar.

Abierta una investigación

Fueron los propios falleros los que al presenciar la caída dieron el aviso a los servicios de emergencias. Inmediatamente se personaron en la zona varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la caída y determinar si hay o no algún tipo de responsabilidad o negligencia.