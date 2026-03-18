La declaración de la renta 2026 incluye deducciones por clases de idiomas en varias comunidades autónomas

Las donaciones a ONG, un gasto que se puede deducir en la declaración de la renta 2026 si está bien registrado

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Millones de familias españolas invierten cada año en academias de inglés, francés o alemán para sus hijos sin saber que parte de ese gasto puede desaparecer de su factura fiscal. La declaración de la renta 2026 incluye deducciones por clases de idiomas en varias comunidades autónomas, pero su aplicación correcta exige conocer con exactitud quién puede deducir, qué cantidades, y el tipo de clases que se quedan fuera. El margen de error es estrecho: la Agencia Tributaria no acepta ni campamentos de verano ni estudios en el extranjero, y la documentación debe estar en regla antes de presentar la declaración.

Solo deducciones autonómicas, no estatales

No existe, a nivel estatal, una deducción en el tramo general del IRPF para gastos en clases de idiomas. El ahorro fiscal opera exclusivamente a través del tramo autonómico, lo que significa que la comunidad en que resida el contribuyente el 31 de diciembre de 2025 es la que determina si existe o no derecho a deducir, y bajo qué condiciones. Cuatro comunidades presentan mecanismos específicos para reclamarlas: Madrid, Andalucía, Illes Balears y Castilla-La Mancha.

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Comunidad de Madrid: la más generosa pero con límite

Según el Manual práctico de Renta 2024 de la Agencia Tributaria para la Comunidad de Madrid, el porcentaje de deducción es del 15% de los gastos de enseñanza de idiomas, con un límite máximo de 412,40 euros por hijo si la deducción solo comprende idiomas y/o vestuario escolar, que se eleva a 927,90 euros por hijo cuando el contribuyente también aplica deducción por gastos de escolaridad.

La deducción contempla dos supuestos de enseñanza de idiomas: la enseñanza de régimen especial impartida en centros oficiales de enseñanza de idiomas, y la enseñanza de idiomas como actividad extraescolar adquirida bien por el centro educativo, con cargo a los alumnos, o bien directamente por los propios alumnos, siempre que, en este último caso, el alumno esté cursando algún estudio oficial.

El límite de renta para acceder es familiar, no individual: la suma de la base imponible general y del ahorro del contribuyente, junto con la del resto de miembros de su unidad familiar, no puede superar la cantidad resultante de multiplicar por 30.930 euros el número de miembros de dicha unidad familiar. Para una familia de cuatro miembros, eso equivale a 123.720 euros de techo conjunto.

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Andalucía: El límite de renta más alto

La deducción andaluza es del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, con un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente. El umbral de renta resulta notablemente más permisivo: tendrán derecho a aplicar esta deducción los contribuyentes cuya suma de las bases imponibles generales y del ahorro no sea superior a 80.000 euros en tributación individual, o a 100.000 euros en tributación conjunta.

Además, precisa el concepto de "gastos de enseñanza escolar de idiomas": se considerarán como tales las cantidades satisfechas a los centros docentes en concepto de gastos de escolaridad, en la proporción correspondiente a dichas materias o asignaturas, así como a aquellas que sean impartidas en un idioma extranjero, cuya proporción se determinará en función del número total de horas lectivas que dichas materias representen en el conjunto de horas lectivas del curso escolar.

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Illes Balears: con requisito específico de nivel educativo

Según el Manual práctico de Renta 2024 de la AEAT para Illes Balears, la deducción es del 15% con un límite de 110 euros por hijo. Solo darán derecho a deducir los gastos realizados en los hijos que den derecho al mínimo por descendientes, y los hijos deberán cursar estudios de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y los ciclos formativos de formación profesional específica. La base imponible total no podrá superar los 52.800 euros en tributación conjunta y los 33.000 euros en tributación individual.

Castilla-La Mancha: deducciones escalonadas por renta

El Manual de Renta 2024 de la AEAT para Castilla-La Mancha recoge una deducción del 15% por la enseñanza de idiomas recibida como actividad extraescolar. En declaración individual, el límite por hijo oscila entre 100 euros (base imponible hasta 6.500 euros), 75 euros (entre 6.500 y 10.000 euros) y 50 euros (entre 10.000 y 12.500 euros). Para familias numerosas con tributación individual y base hasta 30.000 euros, el límite es de 150 euros por hijo.

Lo que Hacienda excluye

Cuatro restricciones son comunes a todas las comunidades: los gastos originados por la realización de campamentos de verano en el extranjero o en territorio nacional para el aprendizaje de un idioma no pueden ser objeto de deducción, ya que el término "actividad extraescolar" indica que la enseñanza de idiomas debe recibirse en el mismo período en que se reciba una enseñanza oficial. Por tanto, quedarán al margen de la deducción los gastos satisfechos en períodos no lectivos o por descendientes que no cursen estudios oficiales.

En el caso de Madrid, la AEAT también precisa que no resultan deducibles los gastos satisfechos por la educación en el extranjero, ya que la escolaridad solo es posible en caso de cursar estudios en España.

Requisitos formales

Con independencia de la comunidad, tres condiciones son invariables. Primera: los contribuyentes que deseen aplicar esta deducción deberán estar en posesión de los correspondientes justificantes acreditativos del pago de los conceptos objeto de deducción. Segundo, que el hijo debe dar derecho al mínimo por descendientes en el IRPF del contribuyente. Y en tercer lugar, que cuando ambos progenitores conviven con el hijo y optan por tributación individual, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

La base de deducción, además, debe minorarse en el importe de cualquier beca o ayuda pública recibida que cubra total o parcialmente los gastos de idiomas, lo que obliga a revisar con cuidado los justificantes antes de cumplimentar la casilla correspondiente.