Patricia Fernández 18 MAR 2026 - 00:41h.

Descubre quién ha sido el salvado y cómo ha quedado la lista definitiva para la expulsión de esta semana

Aratz Lakunza provocaba el gran estallido de Claudia y desconcierto en la palapa con su decisión como líder en las nominaciones: "Me parece muy rastrero"

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Después de la tensión que provocaron las últimas nominaciones de 'Supervivientes 2026' llegaba el momento de la primera salvación. Marisa Jara, Claudia Chacón, Toni Elías y Almudena Porras se están midiendo ante la audiencia tras ser señalados por sus compañeros y uno de ellos iba a salir de la lista en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

Los cuatro nominados estrenaban una espectacular y nueva ceremonia de salvación en una estructura encima del mar, la que provocaba el vértigo de Marisa Jara, que vencía sus miedos subiendo a la cima, pero no era capaz de ponerse junto a sus compañeros y se quedaba al lado de María Lamela, que la animaba en este momento.

Tras este complicado momento de la concursante, empezaba la ceremonia de salvación con los alegatos de todos, que decían alto y claro el motivo por el que querían quedarse en esta aventura en Honduras. La presentadora con el machete en la mano iba cortando las cuerdas de los concursantes que siguen nominados, lo que hacía que cayeran al agua por un gran tobogán.

La primera en saber que sigue nominada era Marisa Jara, pero la primera en caer por el tobogán era Claudia, que lo hacía entre gritos, tras saber que sigue estando nominada.

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Todo se quedaba entre Almudena y Toni Elías, uno de ellos estaba salvado y María Lamela cortaba la cuerda de uno de los dos, provocando las lágrimas de Almudena al saber que ya no está en peligro, lo que agradecía muy feliz.

Por tanto, Marisa Jara, Claudia Chacón y Toni Elías siguen estando nominados tras la salvación de Almudena: ¡puedes votar a quién quieres salvar, de manera gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity!

Las lágrimas de Almudena tras la reacción del grupo al salvarse

Pero la felicidad duraba poco en Almudena. Al verse señalada por sus compañeros de grupo como la más "tiquismiquis" después de algunos enfrentamientos que ha tenido en la playa, no podía evitar romperse: "Son muy buenas personas todos, me han acogido muy bien, pero siento que no es mi sitio. No siento que son mis personas, también me siento que me ven como la nueva todo el rato, estoy en bucle".

Momento en el que confesaba lo que había ocurrido tras su salvación: "Quería que mis compañeros me dieran la enhorabuena y no me lo ha dicho ninguna persona, no os habéis alegrado". Ellos negaban que esto fuera así y ella aseguraba "haberlo sentido así".

Las quinielas de 'Supervivientes': los que demuestran posibilidades de llegar a la final

Los colaboradores han hablado, en exclusiva para nuestra web, para conocer las quinielas de 'Supervivientes', desde los concursantes que ya apuntan maneras de finalistas, hasta aquellos que prometen dar mucho contenido y convertirse en los grandes villanos de la edición.